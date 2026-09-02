Schaden an Regierungsflieger

Finanzminister Klingbeil äußerte sich auf einer Pressekonferenz in Ashevillle (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Ein technisches Problem verhindere den Start der Maschine, hieß es aus der Delegation. Damit wird der Vizekanzler auch die heutige Kabinettsitzung in Berlin verpassen, bei der sein Steuergesetz auf den Weg gebracht werden soll. Details zum Schaden an der Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr wurden zunächst nicht bekannt. Der SPD-Chef hatte am Treffen der G20-Finanzminister in Asheville im Bundesstaat North Carolina teilgenommen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.