Die Zuckersteuer könnte auf mehr Produkte erhoben werden, als bisher vorgesehen. (imago / Bildgehege)

Laut einem Eckpunktepapier soll die Steuer nicht nur für zuckerhaltige Getränke wie Limonade erhoben werden, sondern auch für Nektar, Smoothies und getreidebasierte Getränke wie Hafermilch. Auch mit Süßstoff gesüßte Getränke seien betroffen.

Das Bundesfinanzministerium schlägt laut dem Bericht vor, dass solche Produkte mit 26 Cent pro Liter besteuert werden. Die Höhe soll sich nach dem Zuckergehalt richten und könnte bis zu 38 Cent betragen.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch begrüßte den Plan als großen Wurf für die Gesundheit von Kindern. Aus der Union kam Kritik. Die Pläne von Finanzminister Klingbeil schössen über das Ziel hinaus, sagte CDU-Fraktionsvize Stegemann dem Nachrichtenportal Politico. Die Ausweitung auf möglichst viele Getränke diene erkennbar in erster Linie der Haushaltskonsolidierung.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.