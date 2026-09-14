Sicherheitspolitik

Finnland tritt der von Frankreich angeführten Initiative zur nuklearen Abschreckung bei. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jose Tabares)

Das teilten beide Länder mit. Eine entsprechende Lenkungsgruppe werde in den kommenden Monaten eingerichtet. Das finnische Parlament hatte erst im Juni für ein Ende des vollständigen Atomwaffenverbots gestimmt.

Der französischen Initiative haben sich bereits neun Länder angeschlossen, darunter Deutschland. Frankreichs Präsident Macron stellt dabei die Teilnahme an den französischen Atomübungen in Aussicht, außerdem die vorübergehende Verlegung strategischer Elemente zu den Verbündeten.

Neben Großbritannien ist Frankreich das einzige westeuropäische Land, das über Atomwaffen verfügt.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.