Durch die Konjunkturbelebung streichen weniger Firmen Jobs (Archivbild). (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

⁠Im August verlangsamte sich ⁠der Stellenabbau, während in einigen Branchen sogar wieder mehr Mitarbeiter gesucht werden. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im August um 1,8 Zähler auf 94,8 Punkte, wie das Münchner Institut mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Mai 2025. Die Experten sprachen von einer leichten Aufwärtsbewegung. In Summe würden aber noch Arbeitsplätze abgebaut.

In der Industrie stieg das Beschäftigungsbarometer des Ifo auf den höchsten Wert seit März 2024. Die einzelnen Branchen seien aber mehrheitlich weiterhin auf Kürzungen ausgerichtet, erklärte das Institut. Positive Ausnahmen seien hier die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen sowie die Nahrungsmittelindustrie.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.