Trockenheit

In Texas sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 120 Quadratkilometer Fläche verbrannt. (Elías Valverde II / The Dallas Mor / Elías Valverde II)

Laut dem Sender Fox News wurden wegen des Feuers in der Nähe der Großstadt Fort Worth bislang rund 1.000 Menschen evakuiert. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 120 Quadratkilometer Fläche verbrannt, hieß es vom regionalen Feuerwehrverband. Mehrere Gebäude seien dem Feuer zum Opfer gefallen. Etwa 200 Hilfskräfte sind den Angaben nach derzeit im Einsatz.

Bei einem schweren Waldbrand im US-Bundesstaat Nevada nahe der Stadt Reno berichtete die Feuerwehr von deutlichen Fortschritten bei der Bekämpfung.

In Spanien ist ein Waldbrand am Stadtrand von Barcelona nach offiziellen Angaben inzwischen unter Kontrolle. Der Brand war gestern aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen und hatte zeitweise mehrere Stadtteile Barcelonas bedroht. Evakuierte Bewohner konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.