Die Flugbegleitergewerkschaft UFO kündigte für kommende Woche neue Gespräche mit der Unternehmensleitung an. Die Gewerkschaft sehe jetzt die Möglichkeit, wieder inhaltlich einzusteigen, hieß es. Zuletzt waren die Fronten verhärtet. Mitte April hatte UFO die Flugbegleiter zu einem zweitägigen Streik bei der Kernmarke Lufthansa und der Tochter Cityline aufgerufen. Die Arbeitnehmervertreter werfen dem Konzernmanagement vor, mit der Gründung neuer Fluggesellschaften gezielt das bestehende Tarifsystem zu untergraben.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.