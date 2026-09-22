Auch der Flughafen LaGuardia in New York ist von den technischen Problemen betroffen (Archivfoto vom 22. Mai 2026). (picture alliance / AP Photo / Frank Franklin II / Frank Franklin II)

Wie Verkehrsminister Duffy erklärte, wurden die Telekommunikationsleitungen inzwischen repariert. Der Ausfall der Hauptdatenleitung zur Zentrale für die Verkehrskontrolle sowie eine bei Bauarbeiten durchtrennte Ersatzleitung hatten mehrere Flughäfen ganz oder teilweise lahmgelegt. Auch die drei New Yorker Flughäfen JFK, Newark und LaGuardia sowie die Airports in Boston und Philadelphia waren betroffen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA teilte mit, dass noch den ganzen Tag über mit Verspätungen zu rechnen sei. Reisende sollten sich vor der Fahrt zum Flughafen über ihre Verbindungen informieren.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.