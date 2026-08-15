Der Ausbruch des Ätna legte den Flughafen Catania zeitweise lahm. (Davide Anastasi / LaPresse via ZUM / Davide Anastasi)

Der Flugbetrieb konnte laut den Betreibern am frühen Nachmittag wieder aufgenommen werden, da die vulkanische Aktivität zuletzt zurückgegangen war. Zuvor hatte es seit dem 8. August keine Ankünfte und Abflüge gegeben - die Aschewolke des Vulkans machte Starts und Landungen zu gefährlich. Mehrere tausend Urlauber saßen zeitweise auf der Mittelmeerinsel fest.

Der Ätna war vor gut einer Woche erneut ausgebrochen. Er ist der höchste aktive Vulkan Europas. Die Eruption lockte in den vergangenen Tagen auch tausende Schaulustige an.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.