Bei den Olympischen Spielen 2032 in Australien werden Sportler auf dem Fitzroy River bei Rockhampton um die Medaillien rudern. (Rockhampton Regional Council via)

Der Fitzroy River bei Rockhampton im Bundesstaat Queensland sei als Austragungsort für Rudern, Para-Rudern, Kanu-Sprint und Para-Kanu bestätigt worden, teilte die Regionalregierung mit. Die internationale technische Prüfung der geplanten Wettkampfstrecke sei abgeschlossen und positiv ausgefallen, sagte der Regierungschef von Queensland, Crisafulli. Die Entscheidung sei nach einer gründlichen und umfassenden Prüfung gefallen, hieß es.

Die Wahl des Fitzroy River ist neben der dort lebenden Krokodile vor allem wegen Sorgen um technische Voraussetzungen und Chancengleichheit umstritten. Der Fluss ist anfällig für Überschwemmungen und weist starke Strömungen auf, die zu ungleichen Wettkampfbedingungen führen können. Mehr als 500 Ruderer hatten sich in einem offenen Brief für einen anderen Standort im Südosten Queenslands ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.