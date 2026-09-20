Verteidigungspolitik

Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)

Das meldet das Magazin "Der Spiegel". Breuer tritt sein neues Amt im Juli 2027 an. Verteidigungsminister Pistorius plane, dass er bis kurz vor seinem Wechsel Generalinspekteur der Bundeswehr bleibe. Dagegen gibt es Bedenken. Eine Hängepartie an der Spitze der Bundeswehr könne man sich angesichts der sicherheitspolitischen Lage nicht leisten, warnte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, der CDU-Politiker Röwekamp. Ähnlich äußerte sich die Vize-Fraktionschefin der Grünen, Brugger. Auch der Chef des Bundeswehrverbandes, Wüstner, forderte Pistorius laut dem Bericht auf, schnell zu handeln.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.