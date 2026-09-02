G20-Treffen

Länder mit exzessiven und anhaltenden Überschüssen sollten Wettbewerbsverzerrungen beseitigen, heißt es in einer Erklärung des G20-Vorsitzes. China habe bestimmten Abschnitten des Papiers widersprochen, weshalb es keine gemeinsame Abschlusserklärung gegeben habe. In der Erklärung werden die Länder zudem aufgefordert, unnötige Exportbeschränkungen zu vermeiden, um das normale Funktionieren der Lieferketten zu gewährleisten. Die US-Regierung hatte auf eine solche Erklärung gedrungen.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.