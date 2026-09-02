G20-Treffen

G-20-Treffen der Finanzministerinnen und Finanzminister sowie Notenbankgouverneurinnen und Notenbankgouverneuren in den USA (picture alliance / BMF / photothek.de / Amrei Schulz)

Länder ⁠mit exzessiven und anhaltenden Überschüssen sollten Wettbewerbsverzerrungen beseitigen, heißt es in einer Erklärung des G20-Vorsitzes. China habe bestimmten Abschnitten des Papiers widersprochen, weshalb es keine gemeinsame Abschlusserklärung gegeben habe. In der Erklärung werden die Länder zudem aufgefordert, unnötige Exportbeschränkungen zu vermeiden, um das normale ⁠Funktionieren der ⁠Lieferketten zu gewährleisten. Die US-Regierung ⁠hatte auf eine solche Erklärung gedrungen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.