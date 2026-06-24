Tief im Dschungel entdeckten Forscher eine alte Maya-Stätte (Archivbildd). (imago stock&people)

Das Areal ist nach Angaben der Kulturbehörde rund 15 Hektar groß. Es stammt aus der Zeit zwischen 600 und 900 nach Christus. An der Fundstätte entdeckten die Forscher eine 13 Meter hohe Pyramide, Altäre, palast-artige Gebäude, Plätze, Wasserkanäle sowie einen Stein mit einer eingravierten Enthauptungsszene. Die Stätte war tief im Regenwald im Dickicht verborgen. Die Archäologen vermuten, dass sie deshalb außergewöhnlich gut erhalten ist und nicht geplündert wurde.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.