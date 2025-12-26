Flachkopfkatze in Thailand (AFP PHOTO / Thailand's Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) / Panthera Thailand)

Das teilten die thailändische Naturschutzbehörde und die Wildkatzenschutzorganisation Panthera mit. Die Flachkopfkatze zählt zu den seltensten und am stärksten bedrohten Wildkatzen der Welt. Verbreitet ist sie ausschließlich in Südostasien. Gefährdet ist die Flachkopfkatze vor allem wegen der Zerstörung ihres Lebensraums. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt sie auf ihrer Roten Liste gefährdeter Arten und schätzt die Gesamtpopulation auf nur noch etwa 2.500 Exemplare.

