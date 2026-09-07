Der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Ihm zufolge herrscht eine verbreitete Weltuntergangsstimmung und eine Sehnsucht nach vermeintlich guten, alten Zeiten. Der Professor von der Universität Stuttgart-Hohenheim sagte der KNA, die Bundesregierung könne derzeit kein positives Gesamt-Zukunftsbild entwerfen und keine Aufbruchstimmung erzeugen. So erschienen notwendige Reformen als Einzelmaßnahmen und nicht als Mittel zum Erreichen eines positiven Ziels. Brettschneider nahm auch Medien in der Verantwortung. Journalisten sollten Missstände benennen, aber zusätzlich auch über Lösungsmöglichkeiten berichten.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.