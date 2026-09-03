Der Bundesgerichtshof (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Ein Berufsfotograf klagt in dem Verfahren gegen den Hamburger Non-Profit-Verein Laion, der einen Datensatz mit mehr als 5,8 Milliarden Bildern kostenfrei für KI-Training zur Verfügung stellt. Die Bilder sind mit Texten versehen und können dafür verwendet werden, dass KI-Modelle lernen, besser zu erkennen, was auf Fotos zu sehen ist. Der klagende Fotograf sieht sein Urheberrecht verletzt. In der Vorinstanz wurde seine Klage abgewiesen. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.