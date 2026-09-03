Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Ein Berufsfotograf klagt in dem Verfahren gegen den Hamburger Non-Profit-Verein Laion, der einen Datensatz mit mehr als 5,8 Milliarden Bildern kostenfrei für KI-Training zur Verfügung stellt. Die Modelle sollen damit besser erkennen können, was auf Fotos zu sehen ist. Der Kläger sieht sein Urheberrecht verletzt. In der Vorinstanz war seine Klage abgewiesen worden.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.