Folge des Iran-Kriegs
Frachtraten von China in die USA gestiegen

Die Kosten für den Transport von Seefracht zwischen China und der US-Ostküste sind infolge des Iran-Kriegs deutlich gestiegen. Einen Seecontainer zu verschicken, kostet derzeit viermal so viel wie vor Beginn des Konflikts.

    Containerschiff
    Der Transport von Containern aus China in die USA wird teurer (imago images/VCG)
    Die Preisplattform Xeneta errechnet für eine kurzfristige ‌Buchung auf ⁠dieser Route ⁠10.948 Dollar pro 40-Fuß-Container. Ein Analyst des Unternehmens bestätigte, die Frachtraten auf dieser wichtigen Handelsroute lägen nur noch knapp unter dem Allzeithoch aus der Zeit der weltweiten Lieferkettenprobleme während der Corona-Pandemie.
    Im Januar 2022 war ein Rekordwert von 11.900 Dollar erreicht worden. Die Strecke von Shanghai nach New York gehört zu den meistbefahrenen und profitabelsten Routen ⁠für global agierende ⁠Reedereien. Hintergrund ⁠der Entwicklung sind die stark gestiegenen Rohölpreise und der damit teurere Treibstoff für Containerschiffe. Die Reedereien geben ​diese Mehrkosten über Zuschläge an ihre Kunden weiter.
    Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.