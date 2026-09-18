Folge des Iran-Kriegs

Der Transport von Containern aus China in die USA wird teurer (imago images/VCG)

Die Preisplattform Xeneta errechnet für eine kurzfristige ‌Buchung auf ⁠dieser Route ⁠10.948 Dollar pro 40-Fuß-Container. Ein Analyst des Unternehmens bestätigte, die Frachtraten auf dieser wichtigen Handelsroute lägen nur noch knapp unter dem Allzeithoch aus der Zeit der weltweiten Lieferkettenprobleme während der Corona-Pandemie.

Im Januar 2022 war ein Rekordwert von 11.900 Dollar erreicht worden. Die Strecke von Shanghai nach New York gehört zu den meistbefahrenen und profitabelsten Routen ⁠für global agierende ⁠Reedereien. Hintergrund ⁠der Entwicklung sind die stark gestiegenen Rohölpreise und der damit teurere Treibstoff für Containerschiffe. Die Reedereien geben ​diese Mehrkosten über Zuschläge an ihre Kunden weiter.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.