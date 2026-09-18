Folge des Iran-Kriegs

Die Preisplattform Xeneta errechnet für eine kurzfristige Buchung auf dieser Route 10.948 Dollar pro 40-Fuß-Container. Ein Analyst des Unternehmens bestätigte, die Frachtraten auf dieser wichtigen Handelsroute lägen nur noch knapp unter dem Allzeithoch aus der Zeit der weltweiten Lieferkettenprobleme während der Corona-Pandemie.
Im Januar 2022 war ein Rekordwert von 11.900 Dollar erreicht worden. Die Strecke von Shanghai nach New York gehört zu den meistbefahrenen und profitabelsten Routen für global agierende Reedereien. Hintergrund der Entwicklung sind die stark gestiegenen Rohölpreise und der damit teurere Treibstoff für Containerschiffe. Die Reedereien geben diese Mehrkosten über Zuschläge an ihre Kunden weiter.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.