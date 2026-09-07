Fußball-Bundesliga

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (Florian Wiegand / dpa / Florian Wiegand)

Die Frankfurter sahen in einer dominanten ersten Halbzeit wie der sichere Sieger aus. Der Augsburger Doppelschlag kurz nach der Pause innerhalb von nur 60 Sekunden warf die Hessen dann aber aus der Bahn. Die Tore schossen Jonathan Burkardt (6. Minute) für Frankfurt sowie Arijon Ibrahimovic (46.), Robin Fellhauer (47.), Alexis Claude-Maurice (65.) sowie Fabian Rieder (89.) für Augsburg.

Außerdem hat der Hamburger SV zu Hause gegen Mainz 05 eine herbe Niederlage eingefahren. Die Hanseaten unterlagen den Rheinhessen mit 0:5. Damit hat Hamburg nach zwei Spielen noch keine Punkte auf dem Konto. Sheraldo Becker (19.), Phillipp Mwene (41.), Phillip Tietz (48., 83.) und Ransford Königsdörffer (90.+1) trafen für Mainz. Hamburg kam kaum zu eigenen Chancen. Für Mainz ist es der erste Sieg der Saison nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Paderborn.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.