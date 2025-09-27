Fußball-Bundesliga

Torschütze Karim Adeyemi (l) von Borussia Dortmund feiert sein Tor zum 2:0 in Mainz mit Marcel Sabitzer. (Torsten Silz / dpa / Torsten Silz)

Frankfurt führte kurz nach der Pause bereits mit 6:0 und kassierte dann noch vier Gladbacher Tore. Die Eintracht schob sich durch den Sieg auf den vierten Tabellenplatz. Gladbach ist Letzter. Dortmund liegt weiter auf Rang zwei, zwei Punkte hinter Bayern München.

Hinter Dortmund bleibt RB Leipzig Dritter nach einem 1:0-Sieg beim VfL Wolfsburg. Bayer Leverkusen gewann beim FC St. Pauli mit 2:1 und der 1.FC Heidenheim schlug den FC Augsburg ebenfalls mit 2:1. Bereits gestern hatte Bayern München gegen Werder Bremen mit 4:0 gewonnen. Am Abend spielt noch Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.