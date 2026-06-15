Ukrainekrieg

Brand in der Kiewer Mariä-Entschlafenskirche Pechersk-Lawra, auch bekannt als Höhlenkloster, nach einem russischen Raketen- und Drohnenangriff. (Efrem Lukatsk/AP/dpa)

Das Ganze sei völlig inakzeptabel, sagte Barrot beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach vom bislang schwerwiegendsten Verbrechen Russlands gegen die christliche Kultur. Mit Blick auf die G7-Staaten, deren Staats- und Regierungschefs sich am Abend im französischen Évian-les-Bains treffen, bat er, den Druck auf Russland zu erhöhen.

Während einer neuen Welle russischer Angriffe auf die Ukraine ist die Mariä-Entschlafens-Kathedrale des zum Weltkulturerbe zählenden Höhlenklosters in Kiew in Brand geraten. Verbreitete Aufnahmen zeigen, wie Feuer aus dem Dach mit den vergoldeten Kuppeln lodert. Die Ursprünge der Klosteranlage auf den Hügeln am Fluss Dnipro reichen bis ins 11. Jahrhundert zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.