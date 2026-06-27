Fußball-Weltmeisterschaft

Frankreich bejubelt den Gruppensieg bei der Fußball-WM 2026. (picture alliance / firo Sportphoto / Mexsport / Jose Luis Melgarejo)

Für Frankreich erzielte Weltfußballer Ousmane Dembélé (7. Minute/20./32.) drei Tore. Thelo Aasgaard (21.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Norwegen. Jörgen Strand Larsen (50.) scheiterte vom Elfmeter-Punkt an Torwart Mike Maignan. Désiré Doué (90.+4) sorgte für den Endstand. Als Gruppenzweiter sind die Norweger ebenfalls für die K.o.-Runde qualifiziert.

Senegal feierte im dritten Vorrundenspiel den ersten Erfolg bei dieser WM und darf auf das Weiterkommen hoffen. In Überzahl kamen die Westafrikaner im Toronto-Stadion beim 5:0 (1:0) zu ihrem ersten Erfolg. Habib Diarra (4. Minute), Ismaila Sarr (56.), Pape Gueye (59./71.) und Iliman Ndiaye (82.) erzielten die Tore für den ursprünglichen Afrika-Cup-Gewinner, dem der Titel mehrere Wochen nach dem siegreichen Skandal-Finale gegen Marokko vom Kontinentalverband aberkannt worden war. Für den Irak endet das WM-Turnier.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.