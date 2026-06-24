Gesundheit

Frankreich bestätigt ersten Ebola-Infizierten. (Moses Sawasawa / AP / dpa / Moses Sawasawa)

Es handelt sich um Arzt, der aus der Demokratischen Republik Kongo zurückgekehrt ist, wie das Gesundheitsministerium in Paris mitteilte. Direkt nach seiner Ankunft sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht und isoliert worden.

Sein Zustand sei stabil.

Es ist der erste bekannte nach Europa eingeschleppte Ebola-Fall seit Beginn des Ausbruchs. Zwischenzeitlich war lediglich ein US-Arzt nach Deutschland ausgeflogen und in der Berliner Charité behandelt worden. Mittlerweile wurde er nach überstandener Erkrankung entlassen.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, sagte, es gebe keinen Anlass für Panik. Das Risiko für die Welt sei gering.

Im Kongo sind mehr als 1.000 Fälle bestätigt worden. Etwa 260 Menschen starben.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.