Regierungsangaben

Wie das Tourismusministerium in Paris mitteilte, kamen im Jahr 2025 102 Millionen internationale Gäste. Das ist eine Steigerung von 2 Millionen gegenüber dem Jahr davor. Auf dem zweiten Platz der weltweiten Touristenmagneten lag erneut Spanien mit 97 Millionen ausländischen Besuchern.
Bei den Übernachtungszahlen europäischer Gäste in Frankreich legten im vergangenen Jahr vor allem die Übernachtungen von Touristinnen und Touristen aus Deutschland zu, und zwar um neun Prozent.
Frankreich erzielte den Angaben zufolge durch die Touristenströme Rekordeinnahmen von 77,5 Milliarden Euro in dem Bereich.
Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.