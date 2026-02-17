Russische Schattenflotte

Die Umgehung europäischer Sanktionen habe ihren Preis, teilte Außenminister Barrot auf der Plattform X mit. Das Schiff war im vergangenen Monat im russischen Hafen Murmansk gestartet und unter dem Verdacht festgesetzt worden, zur sogenannten Schattenflotte zu gehören, mit der Russland Ölsanktionen umgeht. Es wurde nach Marseille umgeleitet. Die Strafe wurde Behördenangaben zufolge fällig, weil die Eigner die Nutzung der Flagge der Komoren nicht rechtfertigen konnten.
