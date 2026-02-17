Russische Schattenflotte
Frankreich gibt festgesetzten Tanker gegen Millionenstrafe frei

Frankreich lässt den festgesetzten Öltanker "Grinch" nach ‌Zahlung einer Strafe ⁠in Höhe von mehreren Millionen ⁠Euro wieder auslaufen.

    Blick auf einen Öltanker mit blauem Rumpf. Davor kreuzt ein französisches Kriegsschiff.
    Der Öltanker "Grinch" darf nach Zahlung einer Strafe auslaufen (Archivbild). (AFP / THIBAUD MORITZ)
    Die Umgehung europäischer Sanktionen habe ihren Preis, teilte Außenminister Barrot auf der Plattform X mit. Das Schiff war im vergangenen Monat im russischen Hafen Murmansk gestartet und unter dem Verdacht festgesetzt worden, zur sogenannten Schattenflotte zu gehören, mit der Russland Ölsanktionen umgeht. Es wurde nach Marseille umgeleitet. Die Strafe wurde Behördenangaben zufolge fällig, weil die Eigner die Nutzung der Flagge der Komoren nicht rechtfertigen konnten.
