Dürre
Frankreich kündigt eine Milliarde Euro Soforthilfe für Bauern an

Die französische Regierung will die Landwirte angesichts von Dürreschäden mit einem Sofortprogramm in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro unterstützen.

    Die französische Landwirtschaftsministerin Annie Genevard steht vor einem Gebäude und schaut ernst in die Kamera.
    Die französische Landwirtschaftsministerin Annie Genevard (picture alliance / Cover Images / Firas Abdullah / JNA Press / Cover Images)
    Landwirtschaftsministerin Genevard sagte, es gehe darum, Insolvenzen zu vermeiden und die landwirtschaftliche Produktion wieder anzukurbeln. Schätzungen zufolge sind bis zu 35.000 Betriebe von der Pleite bedroht. Der französische Bauernverband forderte eine Verdopplung der angekündigten Hilfsmittel.
    Auch in Deutschland sollen Landwirte Hilfen von bis zu einer Milliarde Euro erhalten. Konkret geht es um zwei Liquiditätsprogramme, über die Landwirte ohne bürokratischen Aufwand Darlehen zu niedrigen Zinsen erhalten sollen, wie Agrarminister Rainer ankündigt hat.
    Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.