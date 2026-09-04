Landwirtschaftsministerin Genevard sagte, es gehe darum, Insolvenzen zu vermeiden und die landwirtschaftliche Produktion wieder anzukurbeln. Schätzungen zufolge sind bis zu 35.000 Betriebe von der Pleite bedroht. Der französische Bauernverband forderte eine Verdopplung der angekündigten Hilfsmittel.
Auch in Deutschland sollen Landwirte Hilfen von bis zu einer Milliarde Euro erhalten. Konkret geht es um zwei Liquiditätsprogramme, über die Landwirte ohne bürokratischen Aufwand Darlehen zu niedrigen Zinsen erhalten sollen, wie Agrarminister Rainer ankündigt hat.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.