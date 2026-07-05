Fußball-WM

Ein Foulelfmeter nach Videobeweis von Kylian Mbappé (70.) rettete die französische Mannschaft. Marokko besiegte Mit-Gastgeber Kanada mit 3:0.
Azzedine Ounahi traf nach einer schwachen ersten Halbzeit zweimal (50. und 82. Minute). Soufiane Rahimi sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+8).
Azzedine Ounahi traf nach einer schwachen ersten Halbzeit zweimal (50. und 82. Minute). Soufiane Rahimi sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+8).
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.