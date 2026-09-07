Sachsen-Anhalt-Wahl

Der französische Finanzminister Lescure sprach von einem "sehr, sehr besorgniserregenden Signal". Man stehe vor einer großen Herausforderung angesichts einer populistischen Welle, die sich weltweit ausbreite und der man widerstehen müsse. Ähnlich äußerte sich der polnische Außenminister Sikorski.
Der Chef der rechten italienischen Partei Lega, Salvini, gratulierte der AfD zu einem - Zitat - "überwältigenden Erfolg". Auch die Vorsitzenden der rechtspopulistischen Parteien in Spanien und Portugal gratulierten der AfD.
US-Präsident Trump teilte einen Screenshot des Ergebnisses kommentarlos auf seiner Plattform Truth Social.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.