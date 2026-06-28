Die tatsächliche Zahl liege wahrscheinlich noch höher, da noch Informationen aus Pflege- und Altenheimen ausstünden, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die meisten Todesfälle beträfen Menschen über 65 Jahre. Die größte Zunahme wurde den Angaben zufolge bei den Todesfällen in der eigenen Wohnung registriert. Besonders betroffen war dabei die Region Île-de-France, zu der auch die Hauptstadt Paris gehört.
Gesundheitsministerin Rist warnte davor, dass die Hitzewelle noch nicht überstanden sei. Ihre Auswirkungen könnten noch bis zu zehn Tage nach deren Ende andauern.
Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.