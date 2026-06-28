Statistik
Frankreich verzeichnet in der Hitzewelle deutlich mehr Tote als üblich

In Frankreich sind während der europaweiten Hitzewelle nach ‌vorläufigen ⁠Angaben etwa ⁠1000 Menschen mehr als üblich gestorben.

    SAMU 75-Mitarbeiter stehen vor gelb-weißen Rettungswagen und unterhalten sich.
    Mitarbeiter des staatlichen Notarztdienstes für Paris - auch in Paris starben mehr Menschen als üblich. (IP3press / IMAGO / Sebastien TOUBON)
    Die tatsächliche Zahl liege wahrscheinlich noch höher, da noch Informationen aus Pflege- und Altenheimen ausstünden, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Die meisten Todesfälle beträfen Menschen über ⁠65 ⁠Jahre. Die größte Zunahme wurde den Angaben zufolge bei den Todesfällen in der eigenen Wohnung registriert. Besonders betroffen war dabei die Region Île-de-France, zu der auch die Hauptstadt Paris gehört.
    Gesundheitsministerin Rist warnte davor, dass die ⁠Hitzewelle noch ⁠nicht überstanden sei. Ihre Auswirkungen ‌könnten noch bis zu zehn Tage nach deren Ende andauern.
    Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.