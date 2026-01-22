Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth)

Regierungssprecherin Bregeon sagte französischen Medien, die Kommission dürfe sich nicht über die Entscheidung des Europaparlaments hinwegsetzen. Andernfalls könne das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der EU erheblichen Schaden nehmen. Das Parlament in Straßburg hatte gestern dafür gestimmt, den Mercosur-Vertrag dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorzulegen. Die Ratifizierung des über 25 Jahre verhandelten Freihandelsabkommens mit südamerikanischen Staaten dürfte sich damit deutlich verzögern. Bundeskanzler Merz und viele Wirtschaftsverbände fordern, dass die EU-Kommission den Handelsvertrag vorläufig in Kraft setzt.

Frankreich ist gegen das Abkommen. Paris befürchtet unter anderem Nachteile für die heimische Landwirtschaft.

22.01.2026