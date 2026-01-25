Der Öltanker "Grinch" vor der Küste von Marseille (AFP / THIBAUD MORITZ)

Nach Angaben der Justiz soll geklärt werden, ob das Schiff unter der korrekten Flagge fuhr und gültige Ladepapiere an Bord hat. Der Kapitän hat die indische Staatsangehörigkeit - ebenso wie seine Mannschaft, die auf dem Schiff bleiben musste.

Der Öltanker kam den Aufzeichnungen zufolge aus dem russischen Murmansk. Die französische Armee hatte das Schiff vor der Küste Frankreichs geentert. Es ankert derzeit vor Marseille.

Die Schattenflotte Russlands umfasst Schätzungen zufolge etwa 400 Tanker, die trotz der geltenden Sanktionen russisches Öl transportieren.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.