Schattenflotte
Frankreichs Behörden verhören Kapitän von verdächtigem Tanker

Die französischen Behörden haben den Kapitän eines verdächtigen Öltankers festgenommen, der zur russischen Schattenflotte gehören soll.

    Blick auf einen Öltanker mit blauem Rumpf. Davor kreuzt ein französisches Kriegsschiff
    Der Öltanker "Grinch" vor der Küste von Marseille (AFP / THIBAUD MORITZ)
    Nach Angaben der Justiz soll geklärt werden, ob das Schiff unter der korrekten Flagge fuhr und gültige Ladepapiere an Bord hat. Der Kapitän hat die indische Staatsangehörigkeit - ebenso wie seine Mannschaft, die auf dem Schiff bleiben musste.
    Der Öltanker kam den Aufzeichnungen zufolge aus dem russischen Murmansk. Die französische Armee hatte das Schiff vor der Küste Frankreichs geentert. Es ankert derzeit vor Marseille.
    Die Schattenflotte Russlands umfasst Schätzungen zufolge etwa 400 Tanker, die trotz der geltenden Sanktionen russisches Öl transportieren.
    Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.