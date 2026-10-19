Nach Ausschreitungen

Frankreichs Präsident Macron hält eine Fernseh-Ansprache. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Macron sagte, die Ausschreitungen seien durch nichts zu rechtfertigen: "Wir alle empfinden heute Abend Wut und Scham". Die Verantwortlichen würden mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt. Diejenigen, die geplündert hätten, müssten den Schaden bezahlen. Diejenigen, die versucht hätten, die Republik zu stürzen, würden zur Rechenschaft gezogen.

Macron machte links-radikale Gruppierungen für die Ausschreitungen verantwortlich, denen sich Kriminelle angeschlossen hätten. Gleichzeitig mahnte er, zwischen Demonstranten mit legitimen Forderungen und denjenigen zu unterscheiden, die zerstörten und plünderten.

Macron kündigte an, die Polizeiarbeit komme auf den Prüfstand, darum habe er den Innenminister gebeten. Es müssten alle Lehren darausgezogen werden, dass sich so etwas nicht wiederholen könne. Er erwarte klare Antworten und vollständige Transparenz.

Marine Le Pen ruft zur Ruhe auf

Die französische rechtspopulistische Präsidentschaftskandidatin Le Pen rief zur Ruhe auf. Gewalt sei keine Meinung, Zerstörung keine Form des Ausdrucks, sagte sie in einer Videoansprache. Zugleich betonte sie, Chaos könne nicht als Zukunftsvision für Frankreich dienen.

Fasr 2.400 Festnahmen, Schaden geht in die Millionen

In vielen Städten Frankreichs war es gestern am Rande eines Protesttags gegen hohe Lebenshaltungskosten und bessere Bildungsbedingungen zu massiver Gewalt gekommen. Randalierer setzten Autos und Gebäude in Brand. Geschäfte wurden geplündert. Es kam zu Straßenschlachten mit der Polizei. In Limoges ging das mehr als 140 Jahre alte Rathaus in Flammen auf.

Auch heute gab es in Paris wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen hunderten Demonstranten und Ordnungskräften. Außerdem wird erneut über Plünderungen berichtet.

Premierminister Lecornu sprach von einem entsetzlichen Ausmaß an Gewalt. Laut dem Innenministerium gab es etwa 2.400 Festnahmen. Knapp 1.000 Einsatzkräfte wurden verletzt, sieben davon schwer.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.