Internationaler Weltraumgipfel in Frankreich (Ludovic Marin / Pool AFP via AP / Ludovic Marin)

Im Rahmen eines internationalen Weltraumgipfels in Paris betonte Macron die Bedeutung der Raumfahrt. Eine globale Zusammenarbeit sei wichtig. Um bestehen zu können, müsse Europa aber neben den USA und China zur dritten Weltraum-Großmacht werden. Macron schlug dafür unter anderem die Entwicklung eigener bemannter Raumflüge binnen zehn Jahren vor.

An dem zweitägigen Treffen im Pariser Grand Palais nehmen rund 2.000 Akteure aus Politik, Militär, Wirtschaft und Forschung teil. Deutschland hat mit Frankreich den Co-Vorsitz des Gipfels. Bundeskanzler Merz musste seine Teilnahme wegen der Wahl in Sachsen-Anhalt und der Haushaltsdebatte im Bundestag absagen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.