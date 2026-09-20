Rad-WM in Kanada

Die 26 Jahre alte deutsche Meisterin musste sich nach 39,2 Kilometern nur Titelverteidigerin Marlen Reusser aus der Schweiz und der Britin Zoe Bäckstedt geschlagen geben.
Bei den Männern siegte der Top-Favorit Remco Evenepoel aus Belgien. Er wurde damit als erster Radprofi viermal in Folge Weltmeister im Einzelzeitfahren. Evenepoel absolvierte den Kurs in 44:53,13 Minuten und war damit fast eine Minute schneller als Filippo Ganna aus Italien. Bronze ging an den Franzosen Paul Seixas.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.