Der ehemalige französische Kulturminister Jack Lang (m.) (picture alliance / abaca / Blondet Eliot / ABACA)

Es gehe um den Verdacht der Geldwäsche im Zusammenhang mit schwerem Steuerbetrug, hieß es in Paris. Laut Berichten mehrerer französischer Medien wurde das Verfahren eingeleitet, weil die Epstein-Akten einen jahrelangen Austausch und finanzielle Verbindungen zwischen Lang und dem US-Unternehmer nahelegen. Lang wurde für morgen ins Außenministerium in Paris bestellt. Der Ex-Minister wies die Vorwürfe auf der Plattform X zurück. Er gab aber sein derzeitiges Amt als Präsident des Instituts der Arabischen Welt auf, wie die Regierung bekanntgab. ​Langs Tochter Caroline war am Montag bereits als Chefin ​eines Produzentenverbandes zurückgetreten.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.