Guesch Patti ist gestorben (picture alliance / MAXPPP / DELPHINE GOLDSZTEJN)

Pattis erfolgreicher Song war "Etienne". Das Lied von 1987 sorgte durch einen anzüglichen Text für Aufsehen. Nicht weniger skandalträchtig war das dazugehörige Schwarz-Weiß-Musikvideo, in dem Patti in Miederwäsche und Netzstrümpfen auftrat. An diesen großen Erfolg konnte die Französin danach nicht mehr anknüpfen.

Guesch Patti begann ihre berufliche Laufbahn als Auszubildende an der Pariser Oper und war danach Solotänzerin in verschiedenen Formationen. Sie spielte die Hauptrolle in dem Musical "Les Misérables" und gründete das Trio "Dacapo".

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.