Epstein-Akten: Frankreich gründet Sondereinheit der Staatsanwaltschaft. (picture alliance / AP / Jon Elswick)

Dabei gehe es darum, mögliche Straftaten von Franzosen aufzudecken, erklärte die Behörde. Zugleich kündigte die Staatsanwaltschaft an, den Fall des früheren Model-Agenten Jean-Luc Brunel neu aufzurollen, der von mehreren Frauen der Vergewaltigung beschuldigt worden war. Der Franzose war ein Geschäftspartner des verurteilten US-Sexualstraftäters Epstein und wurde 2022 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, so wie Epstein selbst wenige Jahre zuvor in einer Haftanstalt in New York.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.