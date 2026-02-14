Epstein-Akten
Französische Staatsanwaltschaft bildet Sondereinheit

Die französische Staatsanwaltschaft hat eine Sondereinheit für die Auswertung der Epstein-Akten gegründet.

    Ein Dokument der sogenannten Epstein-Files: der Polizeibericht, als Epstein am 6. Juli 2019 in Gewahrsam genommen wurde.
    Epstein-Akten: Frankreich gründet Sondereinheit der Staatsanwaltschaft. (picture alliance / AP / Jon Elswick)
    Dabei gehe es darum, mögliche Straftaten von Franzosen aufzudecken, erklärte die Behörde. Zugleich kündigte die Staatsanwaltschaft an, den Fall des früheren Model-Agenten Jean-Luc Brunel neu aufzurollen, der von mehreren Frauen der Vergewaltigung beschuldigt worden war. Der Franzose war ein Geschäftspartner des verurteilten US-Sexualstraftäters Epstein und wurde 2022 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, so wie Epstein selbst wenige Jahre zuvor in einer Haftanstalt in New York.
