Wie die Behörde in Paris mitteilte, geht es um mutmaßlich verunreinigte Produkte der Hersteller Nestlé, Lactalis, Danone, Babybio und La Marque en moins. Anfang Januar hatte der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé in etwa 60 Ländern dutzende Babymilchchargen wegen einer möglichen Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereulid zurückgerufen. Später taten dies auch die anderen Hersteller.

Der Skandal beschäftigt Frankreich schon seit Wochen. Im Januar waren drei Säuglinge gestorben, die die von den Rückrufaktionen betroffene Flaschenmilch getrunken hatten.15 weitere Säuglinge waren im Krankenhaus behandelt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen der Babynahrung und den Symptomen der Säuglinge besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

