Epstein-Affäre

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Kulturminister Jack lang eingeleitet. (picture alliance / abaca / Blondet Eliot / ABACA)

Unter anderem würde das Pariser Kulturinstitut "Institut du Monde Arabe" durchsucht, als dessen Präsident Lang nach Beginn der Ermittlungen zurückgetreten war. Dem 86-jährigen und seiner Tochter wird Geldwäsche und schwerer Steuerbetrug vorgeworfen. Die Namen der beiden waren wiederholt in den Dokumenten der US-Justiz um den Multimillionär und Sexualstraftäter Epstein aufgetaucht. Laut der französischen Staatsanwaltschaft betreffen die Ermittlungen mutmaßliche finanzielle Verbindungen zu Epstein. Dabei geht es um eine Offshore-Gesellschaft, die Langs Tochter mit Epstein in einem Steuerparadies gegründet haben soll.

Lang wies die Vorwürfe als unbegründet zurück. Der Sozialist und langjährige Kulturminister von Präsident Mitterand initiierte unter anderem die Fête de la Musique, die inzwischen weltweit gefeiert wird.

