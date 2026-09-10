FIFA-Präsident Gianni Infantino (imago / Joeran Steinsiek)

Der französische Nationalverband FFF wird die angekündigte erneute Kandidatur Infantinos als FIFA-Chef offenbar nicht unterstützen. Das erfuhr die Zeitung "Le Monde" von Insidern. Der FFF erklärte lediglich, die Beratungen seines Exekutivkomitees in dieser Frage seien noch nicht beendet. Der Verband ist einer der weltweit größten im Fußball.

Kürzlich hatte bereits der Europäische Verband UEFA den Rückzug Infantinos aus dem Amt gefordert. Der FIFA-Präsident steht unter dem Druck auch anderer Kontinentalverbände. Hintergrund ist sein inzwischen wieder verworfener Plan, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen - unter anderem an solche aus dem Umfeld von US-Präsident Trump.

Die Wahl des künftigen FIFA-Präsidenten findet im kommenden März statt. Bislang gibt es noch keine Gegenkandidaten.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.