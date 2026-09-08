Statistisches Bundesamt

Die meisten Menschen in Deutschland wählen einen Partner mit ähnlichem Bildungsniveau. (Justin Follis | Unsplash)

Nur bei 13 Prozent der Paare war im vergangenen Jahr die Frau höher gebildet als ihr Partner, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In 25 Prozent der Partnerschaften hatte dagegen der Mann den höheren Abschluss.

Die meisten Menschen in gemischtgeschlechtlichen Partnerschaften haben demnach eine Partnerin oder einen Partner mit gleichem Bildungsniveau gewählt. Das sei bei 63 Prozent der Paare so gewesen, hieß es. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren hatten laut Statistik ebenfalls 63 Prozent der Paare den gleichen oder einen ähnlichen Bildungsabschluss.

Jüngere Paare haben weniger Bildungsunterschiede

"Bei jüngeren Paaren sind die Bildungsunterschiede zwischen Frau und Mann geringer als bei älteren", teilten die Statistikerinnen und Statistiker mit. In gemischtgeschlechtlichen Partnerschaften mit Menschen zwischen 18 und 44 Jahren hatten demnach 65 Prozent der Paare ein gleiches Bildungsniveau, bei Paaren ab 45 Jahren lag ihr Anteil bei 62 Prozent.

In Partnerschaften mit jüngeren Menschen hatte in 17 Prozent der Fälle die Frau den höheren Abschluss und bei 18 Prozent der Mann. Bei Paaren ab 45 Jahren mit ungleichem Bildungsniveau habe der Mann mit 28 Prozent deutlich häufiger die formal höhere Bildung gehabt als die Frau in 11 Prozent der Fälle.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.