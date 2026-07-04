Besatzungsmitglieder bei der Ankunft der Fregatte "Nordrhein-Westfalen" im Hafen am Marinestützpunkt Wilhelmshaven (Hauke-Christian Dittrich / dpa )

Das Schiff kehrte mit rund 160 Soldatinnen und Soldaten an Bord von dem Auslandseinsatz zurück, wie die Deutsche Marine mitteilte. Die "Nordrhein-Westfalen" war im Februar zu der "Unifil"-Mission aufgebrochen. Die Marine hilft im Seegebiet vor dem Libanon dabei, Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel zu verhindern. Außerdem unterstützen die Soldaten bei der Ausbildung der libanesischen Marine.

Vor gut einer Woche hatte der Bundestag den Auslandseinsatz ein letztes Mal verlängert. Kürzlich war die Fregatte "Baden-Württemberg" zu der UNO-Mission aufgebrochen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.