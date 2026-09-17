Unionsfraktionschef

Thorsten Frei (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Es sei eine Illusion, zu glauben, man könne eine Mehrheit mal links, mal rechts suchen, sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel". Eine Minderheitsregierung würde die notwendigen unbequemen Reformen niemals ins Werk setzen können. Die AfD würde sie am Nasenring durch die Manege führen, meinte Frei. Ein solches Szenario wäre das Ende für die Union.

Gestern hatten die acht Ministerpräsidenten der CDU angesichts der parteiinternen Kritik an Bundeskanzler Merz nach der Niederlage der CDU und dem Erfolg der AfD in Sachsen-Anhalt vor Personaldiskussionen gewarnt. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, das politische Deutschland brauche jetzt mehr denn je Stabilität.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.