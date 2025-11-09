Freiburg rettet den Sieg gegen St. Pauli über die Zeit (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Bosco)

Für Freiburg schaffte Yuito Suzuki (40. Minute) vor der Pause die Führung. In der 50. Minute erhöhte Maximilian Eggestein auf 2:0. Louis Oppie (69.) verkürzte für die Gäste. Für den FC St. Pauli hat die Pleitenserie inzwischen historische Ausmaße erreicht. Die Hamburger kassierten die siebte Niederlage in Folge. Der Vereins-Negativrekord aus den Jahren 1997 und 2011 ist damit eingestellt.

Der VfB Stuttgart hat dem angeschlagenen FC Augsburg den nächsten Rückschlag verpasst. Dank der Tore von Maximilian Mittelstädt per Foulelfmeter (18. Minute) und einem Doppelpack von Deniz Undav (39., 80.) feierte der DFB-Pokalsieger mit dem hart erkämpften 3:2 (2:2) den fünften Sieg im eigenen Stadion nacheinander und festigte in der Fußball-Bundesliga seinen vierten Platz. Die Gäste kassierten trotz einer ordentlichen Leistung und zweimaliger Führung durch Fabian Rieder (8.) und Han-Noah Massengo (26.) vor der Länderspielpause ihre vierte Pflichtspielniederlage in Serie und bleiben im Tabellenkeller.

Eintracht Frankfurt besiegte Mainz 05 mit 1:0. Ritsu Doan (81.) sorgte für das einzige Tor und verschärfte die Krise der Mainzer weiter. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen verlor zum siebten Mal in dieser Saison und steckt als Tabellenvorletzter weiter mitten im Abstiegskampf fest.

