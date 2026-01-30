Fußball Europa League Freiburg im Achtelfinale trotz Niederlage gegen Lille - Stuttgart muss in die Playoffs
In der Fußball-Europa League hat der SC Freiburg gegen den OSC Lille aus Frankreich verloren. Die Badener unterlagen mit 0:1. Das Ergebnis genügte dem Fußball-Bundesligisten dennoch, um direkt in das Achtelfinale einzuziehen.
Der VfB Stuttgart muss dagegen im Kampf um den Achtelfinal-Einzug den Umweg über die Playoffs nehmen. Die Schwaben gewannen zwar mit 3:2 gegen die Young Boys Bern. Das reichte aber nicht zu einem Platz unter den besten Acht. In den Playoffs kann der VfB auf Celtic Glasgow oder Ludogorez Rasgrad treffen.
