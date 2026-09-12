Fußball-Bundesliga

Yannik Engelhardt (23. und 79. Minute), Igor Matanovic (29./77.) sowie Maximilian Eggestein (86.) erzielten die Freiburger Tore. Gladbachs Kapitän Tim Kleindienst (52.) sah Gelb-Rot. Für den Europa-League-Finalisten aus dem Breisgau war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel.
In den weiteren Bundesliga-Spielen des Tages gab es folgende Ergebnisse:
Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:0
FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2:2
Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:3 und
1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:1.
FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2:2
Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:3 und
1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:1.
Am Abend spielt der 1. FC Köln gegen Werder Bremen.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.