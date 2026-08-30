Fußball-Bundesliga

1:0 für Freiburg durch Yuito Suzuki gegen Bremens Torwart Karl Hein (Philipp von Ditfurth / dpa )

Yuito Suzuki per Dreierpack (29./48./55. Minute) und Igor Matanovic (45.) trafen für die Freiburger, die sich zuvor schon im DFB-Pokal bei Fortuna Düsseldorf und in den Conference-League-Playoff-Duellen mit dem FC Motherwell jeweils klar durchgesetzt hatten. Werders Anschlusstor durch Dariusz Stalmach (76.), bei dem der von Bremen nach Freiburg gewechselte Keeper Mio Backhaus nicht gut aussah, kam zu spät. Der 33-jährige Füllkrug, mit dessen Rückkehr die Bremer große Hoffnungen verbinden, war so gut wie kein Faktor im Spiel der Gäste und wurde bereits nach etwa einer Stunde ausgewechselt. Schon vor dem Anpfiff war bekannt geworden, dass Jens Stage tags zuvor im Abschlusstraining eine Verletzung erlitten hatte. Der Däne wird den Bremern nun monatelang fehlen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.