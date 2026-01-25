EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Indiens Premierminister Narendra Modi (Manish Swarup / AP / dpa / Manish Swarup)

Als Ehrengäste werden sie zunächst mit der indischen Präsidentin Murmu an einer Parade in Neu Delhi zum Tag der Republik teilnehmen.

Am Dienstag soll auf einem EU-Indien-Treffen ein Freihandelsabkommen unterschrieben werden. Die Vereinbarung sieht niedrigere Zölle für europäische Autos und Weine vor. Außerdem soll der Zugang für indische Elektronik, Textilien und Chemikalien zum europäischen Markt vereinfacht werden. Allerdings sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Bei heiklen Themen gebe es noch keine Einigung, hieß es aus Brüssel.

Die Gespräche über das Freihandelsabkommen waren 2022 nach einer neunjährigen Unterbrechung wieder aufgenommen worden. Indien und die EU stehen angesichts von US-amerikanischen Zöllen und chinesischen Exportkontrollen wirtschaftlich unter Druck.

