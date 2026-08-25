Die Menschen verbringen ihre Freizeit gerne mit Gaming und Videospielen. (IMAGO | Pond5 Images)

Das geht aus dem aktuellen "Freizeit Monitor" der Stiftung für Zukunftsfragen hervor. Laut der repräsentativen Umfrage stieg das Interesse an Videospielen und Gaming besonders stark - inzwischen spielt jeder Dritte am Computer, der Konsole oder auf dem Smartphone. Das beliebteste Medium bleibt aber das Fernsehen.

Im Vergleich zu einer Befragung vor zehn Jahren besuchen mehr Menschen Freizeit- und Vergnügungsparks sowie Museen und Kunstausstellungen. Auch im Zoo sowie auf Konzerten und Festivals verbringen die Deutschen immer häufiger ihre Zeit. Rückläufig sind Diskothekenbesuche.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.