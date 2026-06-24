Die Auszeichnung würdigt Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Sie ist mit 25.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr wurde der deutsche Historiker Karl Schlögel geehrt, im Jahr davor seine US-amerikanische Fachkollegin Anne Applebaum.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist die Berufsorganisation der Verlage und Buchhandlungen. Der Verein vergibt den Preis seit 1950. Die Ehrung wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse überreicht.
Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.