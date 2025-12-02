Bundesaußenminister Wadephul, CDU (Elisa Schu/dpa)

Kiew könnte zu schmerzhaften Zugeständnissen gezwungen sein, sagte Wadephul der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Möglicherweise müssten die Bürger der Ukraine in einer Volksabstimmung entscheiden, ob sie die Bedingungen für ein Ende des Krieges akzeptieren. Der Minister betonte, dank der internationalen diplomatischen Bemühungen sei die Chance auf eine Waffenruhe noch nie so groß gewesen wie derzeit.

Die USA hatten kürzlich einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs vorgelegt, der Russland in zentralen Forderungen weit entgegenkam, inzwischen aber wieder abgeschwächt wurde. In Moskau kommt heute unter anderem der US-Sondergesandte Witkoff mit Kreml-Chef Putin zu weiteren Beratungen zusammen.

